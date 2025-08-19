Работы начались около двух недель назад, но до сих пор на месте нет никакой информации, что происходит: ни видов работ, ни сроков, ни контактов ответственных. Всё, что могли сказать в префектуре: «работы по всему Центральному проспекту ведёт МОЭК»
По словам рабочих, реконструкция займёт минимум полгода, а возможно, и год. Временные трубы — байпасы — будут находиться здесь практически весь период: одни трубы будут увозить, другие привозить, — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру».
Сейчас идут сварочные работы, но участок никак не закрыт. Прохожие жалуются, что рядом играют дети, кто-то бросает за трубы бутылки. Трубы не только мешают проходу, но и выглядят неэстетично.
Ограждения пока установлены только сбоку, между «1000 мелочей» и корпусом 438А. Перекрыли парковку — теперь машины встают вдоль ограждения и проезд во дворы затруднён: двум автомобилям разъехаться крайне сложно, хотя ширины проезда формально хватает. С началом учебного года проблема может усугубиться.
В ближайшую неделю, по словам рабочих, рядом с «1000 мелочей» должна появиться временная арка для прохода в здание. Также планируется огородить зону, где идут работы.
Редакция «Зеленоград.ру» уже направила запрос в МОЭК, чтобы уточнить детали реконструкции — расскажем детали, когда получим ответ.