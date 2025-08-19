Сейчас идут сварочные работы, но участок никак не закрыт. Прохожие жалуются, что рядом играют дети, кто-то бросает за трубы бутылки. Трубы не только мешают проходу, но и выглядят неэстетично.

Ограждения пока установлены только сбоку, между «1000 мелочей» и корпусом 438А. Перекрыли парковку — теперь машины встают вдоль ограждения и проезд во дворы затруднён: двум автомобилям разъехаться крайне сложно, хотя ширины проезда формально хватает. С началом учебного года проблема может усугубиться.

В ближайшую неделю, по словам рабочих, рядом с «1000 мелочей» должна появиться временная арка для прохода в здание. Также планируется огородить зону, где идут работы.

Редакция «Зеленоград.ру» уже направила запрос в МОЭК, чтобы уточнить детали реконструкции — расскажем детали, когда получим ответ.

Новости 4-го микрорайона