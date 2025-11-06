Здание у Малого городского пруда строят с переменным успехом уже 18 лет. По документам это будущий центр социального обслуживания.

Сроки реконструкции здания переносились уже не раз. Переделывать его начали в апреле 2004 года и обещали закончить к 2025-му. Этой весной в префектуре отмечали «серьезные подвижки» в строительстве.

Контракт в части сроков изменили в октябре прошлого года, затем в январе нынешнего — продлили до 30 сентября. Но сейчас в департаменте капитального ремонта «Зеленоград.ру» сообщили, что окончание работ планируется только в 4-м квартале 2026 года: на информационном щите указан прежний срок. Очередной сдвиг сроков объяснили корректировкой архитектурно-планировочного решения и проекта строительства.

Контракт на реконструкцию здания стоимостью 520 миллионов рублей был заключен с компанией «СК РусТрест» в июле 2023 года. Неделю назад он был изменён — уже в восьмой раз. Изменения касаются финансовых отношений с заказчиком и проектировщиком ГАУ «Мосжилниипроект». А срок исполнения контракта сдвинут на 31 марта 2027 года.