Здание у Малого городского пруда строят с переменным успехом уже 18 лет. По документам это будущий центр социального обслуживания.
Сроки реконструкции здания переносились уже не раз. Переделывать его начали в апреле 2004 года и обещали закончить к 2025-му. Этой весной в префектуре отмечали «серьезные подвижки» в строительстве.
Контракт в части сроков изменили в октябре прошлого года, затем в январе нынешнего — продлили до 30 сентября. Но сейчас в департаменте капитального ремонта «Зеленоград.ру» сообщили, что окончание работ планируется только в 4-м квартале 2026 года: на информационном щите указан прежний срок. Очередной сдвиг сроков объяснили корректировкой архитектурно-планировочного решения и проекта строительства.
Контракт на реконструкцию здания стоимостью 520 миллионов рублей был заключен с компанией «СК РусТрест» в июле 2023 года. Неделю назад он был изменён — уже в восьмой раз. Изменения касаются финансовых отношений с заказчиком и проектировщиком ГАУ «Мосжилниипроект». А срок исполнения контракта сдвинут на 31 марта 2027 года.
Почему стройка снова затягивается, и что все-таки откроют в этом здании, в департаменте капремонта не ответили. Почему-то и в префектуре, и в мэрии четко не обозначают назначение здания после реконструкции — просто «строительный объект». В градостроительных документах это «отделение организации социального обслуживания».
Большую поляну у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — еще в 2002 году. Строительство началось в 2007-м: то велось, то останавливалось, в итоге инвестор построил одно здание развлекательного центра и обанкротился. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.
Долгострой возле пруда и леса много лет уродует территорию и перекрывает поляну. А еще не позволяет заняться благоустройством у Малого городского пруда. Пешеходные тропы отказываются приводить в порядок, пока не закончится эта почти двадцатилетняя стройка.