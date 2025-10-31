В продуктовом магазине «Десяточка» в 4-м микрорайоне появились «умные» весы 31.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Покупатель кладёт продукт на платформу — камера делает снимок, и система предлагает несколько подходящих вариантов. Остаётся выбрать нужный и распечатать ценник. Больше не нужно запоминать номер товара или искать «яблоко красное» среди десятков позиций.

Для магазина это тоже плюс: меньше ошибок при выборе и, соответственно, меньше потерь, когда вместо дорогого товара пробивают дешёвый.

Раньше такие устройства можно было увидеть только в крупных сетях — «Перекрёстке», «Магните» или, например, в кондитерских магазинах «Алёнка», где много развесных товаров. Теперь технология добралась и до обычных магазинов у дома — таких, как популярная «Десяточка».

Это стало возможным после того, как подобные решения подешевели и стали выпускаться в виде готовых устройств, не требующих сложной настройки. В «Десяточке» установлены весы российской компании Mertech — они распознают товар по камере и работают с точностью, близкой к стопроцентной.

По данным разработчиков, такие системы уже умеют определять десятки категорий продуктов, а в ближайшее время смогут «узнавать» и более сложные позиции — выпечку, салаты, блюда кулинарии собственного производства. Это особенно удобно для небольших магазинов, которые смогут дообучать систему под свой ассортимент — от местных пирожков до ореховых смесей.

Если заглянуть чуть дальше, можно представить, как такие технологии полностью изменят саму модель покупок. «Умные» весы, которые сегодня помогают взвесить яблоки, со временем станут частью «умных» магазинов без кассиров и очередей. Покупатель просто берёт товар с полки, а система — через камеры, сенсоры и нейросеть — автоматически определяет, что именно он выбрал, обновляет остатки и формирует чек. Распознавание лиц или смартфон заменят дисконтную карту, а персональные предложения будут появляться прямо на экране или в приложении в момент покупки.

Такие магазины смогут работать почти без персонала, а роль продавца превратится в консультанта, который помогает и отвечает за порядок в зале.

