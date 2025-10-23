Никита Ю. признан виновным в демонстрации татуировки с символикой «Черного солнца» и руной «Одал», использовавшейся в нацистской Германии. Николай К. появился в общественном месте с татуировкой на предплечье, которая содержала «Коловрат», орнамент в виде повторяющейся свастики, кельтский крест и руну «SS». Оба случая произошли летом.

Наказание по этой статье — арест до 15 суток или штраф до 2000 рублей. Суд назначил обоим штраф.

Это не первый подобный случай — в прошлом году пьяный Павел К., находясь в 18-м микрорайоне, «демонстрировал» татуировки с изображением стилизованного венка и крестообразными знаками с загнутыми под прямым углом концами — свастику".

При этом наказывают по этой статье не только за символику нацистов — под запрет попадает и демонстрация запрещенных рун, неоязыческих символов («Коловрат»), флагов экстремистских организаций («Легион Свобода России») и даже символика рок-групп.

Тату-мастер из Зеленограда Игорь, удивлен, что этнические татуировки с рунами могут стать поводом для административных дел. Он рассказал, что его клиенты иногда желают исправить «опасные» татуировки:

«Бывают приходят и перебивают коловраты — сам по себе он вроде не запрещен, но люди обращаются. Таких клиентов — процентов 10 от общего числа. Их чаще всего приходят маскировать под другое изображение — сводить татуировку и больнее, и дороже. Я поэтому коловраты и не бью — зачем делать то, что потом вызовет к людям повышенное внимание».