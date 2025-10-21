Птиц, которые летом живут в пруду Быково болото, традиционно отправили в теплое и безопасное место, где за ними будут ухаживать специалисты.

Обычно лебедей забирают примерно в конце октября, когда наступают первые заморозки. В прошлом году птицы побили рекорд — остались на воде до конца ноября, впервые проведя в Зеленограде почти всю осень. Тогда летние каникулы они провели на другом водоёме — в лесу рядом с городом, поскольку Быково болото было на реконструкции.

Этим летом у пары лебедей появился птенец. У черных лебедей потомство появляется нечасто: для этого птицы должны образовать крепкую и «совместимую» пару, а это случается далеко не всегда.

Сейчас на водоеме остались только утки, а напоминать о лебедях будет бронзовая скульптура, недавно вернувшаяся на пруд после реставрации. Весной, примерно в конце апреля — начале мая, черные лебеди снова вернутся домой.

Новости 1-го микрорайона