Площадку, где он располагается зимой, огородили и завезли стройматериалы. Это хорошая новость — каток будет готов, как только погода позволит залить лёд.
«Поймать» период похолодания, чтобы успеть залить катки с искусственным льдом действительно важно. В прошлом году холодную погоду в начале ноября пропустили и следующего похолодания пришлось ждать три недели.
Кроме катка на площади Юности, катки с искусственным льдом есть возле корпусов 403, 901, 1131, 2034 и на Сосновой аллее, а также новый каток возле корпуса 165.
Зимы в Москве становятся все более теплыми и теперь катки без искусственного охлаждения могут простоять без льда всю зиму. Это признают ив мэрии:
«Мы столкнулись с климатической проблемой. У нас зима то есть, то её нет. Катков в Москве около тысячи, но на самом деле реально многие не работают. Поэтому мы создали искусственный лёд».
Также в Москве планируют построить несколько сотен километров лыжных трасс с искусственным оснежением