Кроме катка на площади Юности, катки с искусственным льдом есть возле корпусов 403, 901, 1131, 2034 и на Сосновой аллее, а также новый каток возле корпуса 165.

Зимы в Москве становятся все более теплыми и теперь катки без искусственного охлаждения могут простоять без льда всю зиму. Это признают ив мэрии:

«Мы столкнулись с климатической проблемой. У нас зима то есть, то её нет. Катков в Москве около тысячи, но на самом деле реально многие не работают. Поэтому мы создали искусственный лёд».

Также в Москве планируют построить несколько сотен километров лыжных трасс с искусственным оснежением