Около 15% нового жилья будет передаваться дочерней компании Фонда реновации «Московские кварталы», которая будет продавать её по рыночным ценам, сказал вице-мэр Владимир Ефимов. В будущем эта цифра «ещё чуть вырастет».

Это подтверждает наши предположения, что строящийся в Зеленограде по реновации корпус 927 может быть полностью отдан под коммерческую продажу через «Московские кварталы». По крайней мере, жителям пятиэтажек на улице Гоголя, которых раньше хотели переселить в эту новостройку, объявили, что они переедут позже и в другой дом — вероятно, в 19-м микрорайоне.

Такое решение Ефимов объяснил необходимостью через коммерческую продажу квартир зарабатывать деньги для продолжения реновации. Если этого не делать, то для строительства новых домов под переселение пришлось бы «отказаться и от строительства метро, и от развития социальной сферы, да и много от чего еще».

Квартиры в таких государственно-коммерческих домах будут продаваться по рыночной цене, полученной в результате независимой оценки: конкуренции с коммерческими застройщиками не будет, говорят в мэрии. И добавляют, что экономика застройки у Фонда реновации даже «тяжелее», чем у обычных застройщиков: хотя город не платит за земельный участок, но несет значительные расходы на расселение и снос старых домов, а также на строительство социальной инфраструктуры.

Сейчас на сайте «Московские кварталы» продаётся один объект в Зеленограде: двухкомнатная квартира в корпусе 934 площадью 52 кв.м за 12 млн рублей (230 тысяч за метр). Заявки на участие а торгах принимают до 29 сентября.