«В последнее время мы с коллегами работали уже на аренде, исправно платили каждый месяц. Помимо нас были и дежурные тренеры (не по боксу), ведь в зале проводились и силовые тренировки. Они работали за зарплату, как и администрация. По словам представителей МГФСО, школа перестала приносить прибыль. Нашей оплаты было недостаточно, хотя мы иногда платили ее в ущерб себе», — рассказал Евгений.

Еще в прошлом году школу безуспешно пытались сдать в аренду также для использования по спортивному назначению. В феврале детские тренировки по боксу переехали в корпус 443 (в подвалах, где располагался зал, запретили занятия с детьми), а помещения в корпусе 813 среди объектов МГФСО уже не значились, но тренировки там проводились до конца июля. И буквально неделю назад по требованию МГФСО тренеры вывезли последние вещи и весь инвентарь.

Сейчас им приходится распускать группы и искать новые площадки. Евгений Трофимов вместе с воспитанниками обратился в префектуру с просьбой сохранить школу. И теперь надеется хотя бы узнать, кто стал новым арендатором.

«Может, удастся договориться — и школа будет жить дальше», — говорит тренер.

Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру, чтобы выяснить о возможности сохранить школу.