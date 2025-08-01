Легендарная школа бокса закрылась в Зеленограде — она работала 50 лет 01.08.2025 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 813 завершила работу одна из старейших спортивных школ города. Зал, где более полувека тренировались боксёры, передан новому арендатору. Договор заключён на 25 лет, но имя нового пользователя помещений в МГФСО (Московское городское физкультурно-спортивное объединение) не разглашается — у школы нет возможности попробовать договориться остаться в привычном помещении.

Для Зеленограда это потеря с историей. Именно здесь с 1970-х располагалась школа, в которой трудились легендарные тренеры: Виктор Михайлович Зосимов, Евгений Николаевич Горстков, Юрий Михайлович Бражников, их ученик Евгений Трофимов и другие профессионалы своего дела. Воспитанники школы становились кандидатами в мастера спорта, призерами Европы. Евгений до последнего надеялся, что зал удастся сохранить.

«В последнее время мы с коллегами работали уже на аренде, исправно платили каждый месяц. Помимо нас были и дежурные тренеры (не по боксу), ведь в зале проводились и силовые тренировки. Они работали за зарплату, как и администрация. По словам представителей МГФСО, школа перестала приносить прибыль. Нашей оплаты было недостаточно, хотя мы иногда платили ее в ущерб себе», — рассказал Евгений.

Еще в прошлом году школу безуспешно пытались сдать в аренду также для использования по спортивному назначению. В феврале детские тренировки по боксу переехали в корпус 443 (в подвалах, где располагался зал, запретили занятия с детьми), а помещения в корпусе 813 среди объектов МГФСО уже не значились, но тренировки там проводились до конца июля. И буквально неделю назад по требованию МГФСО тренеры вывезли последние вещи и весь инвентарь.

Сейчас им приходится распускать группы и искать новые площадки. Евгений Трофимов вместе с воспитанниками обратился в префектуру с просьбой сохранить школу. И теперь надеется хотя бы узнать, кто стал новым арендатором.

«Может, удастся договориться — и школа будет жить дальше», — говорит тренер.

Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру, чтобы выяснить о возможности сохранить школу.

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