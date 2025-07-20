Пострадавшая квартира была нежилая — в ней только шел ремонт
Также обломки БПЛА повредили дом в 15-м микрорайоне, а в 20-м загорелись машины.
Атака БПЛА (четвертую ночь подряд) началась в субботу вечером. Аэропорт Шереметьево закрыли для полетов в 21:37. Примерно через 35 минут мэр Собянин сообщил о сбитии БПЛА, летевшего на Москву. Работа ПВО над самим Зеленоградом началась около часа ночи.
Всего за эту ночь уничтожено 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Сколько из них — над Зеленоградом, он не уточнил.
В 2:48 аэропорт Шереметьево снова открыт для полетов — это означает, что угрозы воздушной атаки больше нет.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости