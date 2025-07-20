Также обломки БПЛА повредили дома в 15-м и в 22-м микрорайонах.

Атака БПЛА (четвертую ночь подряд) началась в субботу вечером. Аэропорт Шереметьево закрыли для полетов в 21:37. Примерно через 35 минут мэр Собянин сообщил о сбитии БПЛА, летевшего на Москву. Работа ПВО над самим Зеленоградом началась около часа ночи.

Всего за эту ночь уничтожено 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Сколько из них — над Зеленоградом, он не уточнил.

В 2:48 аэропорт Шереметьево снова открыт для полетов — это означает, что угрозы воздушной атаки больше нет.