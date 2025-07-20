На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Собянин. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.
Также обломки БПЛА повредили дом в 22-м микрорайоне, а в 20-м загорелись машины.
Атака БПЛА (четвертую ночь подряд) началась в субботу вечером. Аэропорт Шереметьево закрыли для полетов в 21:37. Примерно через 35 минут мэр Собянин сообщил о сбитии БПЛА, летевшего на Москву. Работа ПВО над самим Зеленоградом началась около часа ночи.
Всего за эту ночь уничтожено 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Сколько из них — над Зеленоградом, он не уточнил.
В 2:48 аэропорт Шереметьево снова открыт для полетов — это означает, что угрозы воздушной атаки больше нет.