Пожар возле лыжероллерной трассы за 17-м микрорайоном 07.07.2025 ZELENOGRAD.RU

«Весь район в дыму», — говорят очевидцы и добавляют, что горит хозяйственная постройка. Пожарные уже приехали. Если вы знаете детали, пожалуйста, напишите.

Видео: deepNight16 / Чат «Дружные соседи»

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