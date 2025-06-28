Полезный городской сервис появился в Зеленограде — zelcoffee.ru — гид по лучшим спешелти-кофейням города. Проект создан для тех, кто ценит качественный кофе и хочет находить места, где его действительно уважают.

За последние годы в Зеленограде заметно вырос интерес к кофе третьей волны — напиткам из свежей обжарки, приготовленным с вниманием к деталям: происхождению, способу обработки, вкусовой уникальности. Если раньше за хорошим кофе приходилось ехать в центр Москвы, теперь его можно найти прямо рядом с домом. В городе уже более десятка спешелти-точек, и их количество продолжает расти.

Авторы «Кофейной карты» прошли по всем кофейным точкам города, попробовали, сравнили, сделали заметки и отобрали 15 заведений:

«В саду» (корпус 343), «Маршрут» (корпус 438), ВЦветъ (Георгиевский 27к2), «Сержио пицца» (Андреевка, Жилинская 1), Спящий режим (Георгиевский 33к6), Счастье есть (корпус 935с2), Флейта (корпус 360), Хочу пышку (корпус 2303), Arvo (Савелкинский 10), Brunch Time (площадь Юности 2с1), Kakava Mama (Рузино, мкр Кутузовский 1к3), Mill (площадь Юности 2с1), Pinery (Голубое, Трёхсвятская с3М), Ruma's (корпус 439, площадь Юности 1, ГЦ «Станция», ТЦ «Иридиум», БЦ «Савёлки»), Spes' (Савелкинский 12, корпус 1462)

Все они соответствуют ключевым критериям:

используют свежеобжаренное зерно от российских обжарщиков;

работают на профессиональном оборудовании;

придерживаются стандартов спешелти и в рецептах, и в отношении к кофе как к ремеслу.

Каждое место на карте снабжено обзором, информацией о технике приготовления, меню и цены. Проект — это не просто личный обзор, а рекомендация от человека, который разбирается в теме и уважает труд тех, кто развивает кофейную культуру в Зеленограде.