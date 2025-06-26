Сообщения о звуках взрывов со всего города поступили в редакцию около 1:35. Каналы, следящие за налетом БПЛА сообщили о возможной атаке на Зеленоград. О сбитии беспилотника летящего на Москву в 1:41 сообщил мэр Собянин. В 1:55 сообщил о ещё одном сбитом БПЛА.
Позже во многих телеграм-каналах распространили сообщение о прибытии экстренных служб «к месту обнаружения обломков беспилотника на Березовой аллее». На самом деле пожарные и скорая приехали на пожар в одном из домов в 4-м микрорайоне.
Первая часть видео в этом посте (с пожарными у подъезда) снята примерно в 1:20 — ещё до начала работы ПВО в окрестностях Зеленограда. А вторая часть — с машинами на улице — примерно в 1:50. Автор этого видео сообщил «Зеленоград.ру», что оно не связано с БПЛА.
Предыдущая атака беспилотников на северо-запад Московской области была два дня назад. В результате атаки в Красногорске пострадали два человека, сгорела квартира жилого дома.