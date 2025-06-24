Дом находится на улице Народного ополчения, это рядом с метро Пятницкое шоссе, в 14 километрах от Зеленограда.

Загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров.

Пострадало два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс).

Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Многие люди самостоятельно вышли из дома.

Еще два беспилотника были раньше сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области.

О звуках взрывов зеленоградцы массово начали сообщать примерно в 1:50. Тогда же Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Шереметьево. В 3:20 ограничения были сняты.