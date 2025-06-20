«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщил мэр Собянин в 6:55.
За пять минут до этого во многих районах Зеленограда были слышны два громких звука, похожие на взрывы — сообщения об этом поступили одновременно от нескольких десятков зеленоградцев.
При этом каналы, специализирующиеся на мониторинге воздушных угроз, ничего не сообщали, а Росавиация не сообщала о закрытии полетов в Шереметьево, но несколько сотрудников аэропорта сообщил «Зеленоград.ру», что он закрыт
Связано ли сообщение о сбитии БПЛА со звуками взрывов в Зеленограде, точно неизвестно.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Возле ТЦ «Зеленоградский» и на Советской улице ставят знаки платных парковок — она заработает уже завтра Новости
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! — Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости