«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщил мэр Собянин в 6:55.

За пять минут до этого во многих районах Зеленограда были слышны два громких звука, похожие на взрывы — сообщения об этом поступили одновременно от нескольких десятков зеленоградцев.

При этом каналы, специализирующиеся на мониторинге воздушных угроз, ничего не сообщали, а Росавиация не сообщала о закрытии полетов в Шереметьево, но несколько сотрудников аэропорта сообщил «Зеленоград.ру», что он закрыт

Связано ли сообщение о сбитии БПЛА со звуками взрывов в Зеленограде, точно неизвестно.