Областной Роспотребнадзор выдал 21 разрешение на использование «водных объектов, для рекреационных целей». Однако популярного пляжа в соседнем Солнечногорске в этом списке нет.
Что не так с водоемом, который раньше считался одним из самых чистых в Подмосковье, пока неизвестно. Перед началом купального сезона, как обычно, очищали от мусора дно, отбирали пробы воды и грунта, однако положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзор не выдал.
При этом уже после публикации списка Роспотребнадзора пресс-служба губернатора области включила пляж на Сенеже в число самых популярных мест отдыха у воды.
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