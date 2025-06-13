Областной Роспотребнадзор выдал 21 разрешение на использование «водных объектов, для рекреационных целей». Однако популярного пляжа в соседнем Солнечногорске в этом списке нет.

Что не так с водоемом, который раньше считался одним из самых чистых в Подмосковье, пока неизвестно. Перед началом купального сезона, как обычно, очищали от мусора дно, отбирали пробы воды и грунта, однако положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзор не выдал.

При этом уже после публикации списка Роспотребнадзора пресс-служба губернатора области включила пляж на Сенеже в число самых популярных мест отдыха у воды.