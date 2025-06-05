Переселение по программе реновации началось в конце 2020 года. За почти пять лет жители 18 пятиэтажек официально получили ключи от новых квартир, осталось переселить 16 домов. Формально переселившихся и ожидающих своей очереди примерно поровну — по 3,5 тысячи человек.

Старые дома остались в 10, 18 и 19-м микрорайонах. Жителей пятиэтажек на улице Гоголя планируют переселить в строящийся корпус 927 на 323 квартиры. Его обещают ввести в эксплуатацию в конце этого года или в начале следующего. Куда конкретно поедут люди из старых домов в 18-м и 19-м микрорайоне, пока неизвестно — в префектуре на вопрос «Зеленоград.ру» ответили, что у них нет информации. На Заводской строится дом 8, проектируется дом 2, еще один в перспективе построят у пересечения улиц Советской и Второй Пятилетки. Это большие дома — по сути, жилые комплексы, в которых умещается несколько пятиэтажек.

Всего с момента начала программы реновации в Зеленограде построили семь жилых комплексов (домов из нескольких секций и корпусов), в которых размещено почти полторы тысячи квартир.

Сколько займет переселение оставшихся людей, пока непонятно. В прошлом году мэр Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза.

После окончательного сноса пятиэтажек реновация, возможно, продолжится — Собянин заявил о намерении сделать её постоянной и безубыточной. Какие дома могут попасть под снос после завершения нынешней программы, пока непонятно. В опросе среди читателей «Зеленоград.ру» переехать в новый дом по программе реновации прямо сейчас хотели бы 30% респондентов.