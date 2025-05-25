Протокол обхода корпусов 2301 и 2302 зампрефекта Олег Панин и замглавы управы района Крюково Дмитрий Григорьев подписать почему-то отказались.

Дома после постройки вводились в эксплуатацию с полностью работающими инженерными системами. УК «ДОС» частично или полностью под разными предлогами отключила их или вывела из эксплуатации. «За 10 лет такой „эксплуатации“ управляющей компанией инженерные системы приведены в нерабочее состояние, и требуются десятки миллионов на восстановление, — пояснила редакции ситуацию жительница корпуса 2302. — Сначала управляющая компания говорила, что основной владелец машино-мест в паркинге — банк — не платит коммунальные платежи, поэтому нет денег на обслуживание. Но этот факт не освобождал УК от обязательств по обслуживанию, она должна была своевременно взыскивать средства с должников или вкладывать свои деньги. Эта ситуация длилась несколько лет, затем по суду взыскали несколько миллионов рублей с должника. Но эти деньги почему-то не были направлены на восстановление инженерных систем».

Застройщик 23-го микрорайона в свое время обанкротился, банк-кредитор начал забирать активы. В их числе были непроданные метры в паркингах — около 70% машиномест. Затем эти места продавали через торги. Сейчас все владельцы квартир и машиномест исправно платят за содержание и ремонт, за электричество. А также взносы на капремонт, ведь паркинг — это общедомовое имущество как часть многоквартирного дома.

Взносы на капремонт жильцы корпуса 2302 несколько лет платили в фонд капремонта Москвы — то есть в общий котёл, а год назад решили платить на спецсчет дома, чтобы самим распоряжаться расходованием денег. В корпусе 2301 эти средства находятся под контролем фонда капремонта.

После упомянутых проверок «ДОС» инициировал общее собрание собственников корпуса 2302 по поводу использования уплаченных взносов на капремонт для восстановления инженерных систем в паркингах. То есть того, что было утрачено или испорчено за эти годы по вине самой же УК. В эти работы включена и разработка проектной документации (то ли отсутствующей, то ли утраченной). Как без неё обслуживают корпуса 2301 и 2302, непонятно. Сейчас голосование завершено, жители ожидают окончательных итогов (голосование проводилось в электронном и бумажном виде). Насколько законно замещение средств, которые должны была потратить коммерческая УК из своего бюджета на восстановление инженерных систем, средствами фонда капитального ремонта, предстоит разобраться следователям (жители отправили заявление в СК). Общая смета на проект и выполнение работ — почти 11 миллионов рублей

В качестве подрядчика восстановления паркингов управляющая компания предложила компанию «Эс Эйч Инжиниринг», связанную через ряд руководителей с самой УК. Теоретически средства на капремонт можно потратить на ремонт паркингов как общедомового имущества. Но жители возмущены самим фактом расходования их денег — для закрытия зияющих дыр и предписаний надзорных органов, которые годами не выполнялись. «УК годами присваивала деньги собственников, не обслуживая системы, под носом жилинспекции, МЧС, префектуры, управы, которые подписывали недостоверные акты проверок», говорят жители.

Впрочем, надзорные органы ведут себя невнятно. Когда есть проблемы в квартире, подъезде, лифте, на этажах, через управу или жилинспекцию можно добиться их решения и нормальной работы УК. Когда речь заходит о парковках в подвале, ведомство не может разъяснить, какие конкретно услуги и в каком объеме УК должна предоставлять в рамках оплачиваемого тарифа. Не могут это четко сформулировать и в управе и префектуре, поделились опытом жители корпуса 2302. Хотя подземные паркинги — такое же нежилое пространство дома, как и холл подъезда или лестничные клетки. По этому поводу жители направили обращение в префектуру и прокуратуру. Вопрос взял на личный контроль префект Анатолий Смирнов после встречи с инициативной группой.

Несколько лет назад жильцы пытались поменять управляющую компанию через общее собрание. Но не получилось собрать нужное количество голосов — тогда паркинг был еще в собственности у банка. Да и не все жители были против действующей УК — кого-то устраивало, что в доме иногда убираются, что-то чинят и меняют перегоревшие лампочки. Но сейчас обстановка накалилась, поскольку управляющая компания добралась до денег на капремонт.