Датчики движения работают так: пока никого нет — работает дежурный режим с минимальным потреблением (до 1,2 Вт). Как только фиксируется движение или звук — включается полноценное освещение. Это позволит снизить потребление электроэнергии в местах общего пользования минимум на 80%.

Работы охватят корпуса 241, 303, 454, 803, 1507, 1522, 1562, 1805, 2010 и 2028. Всего планируется демонтировать 7720 старых светильников и установить 7270 новых — из них половина с датчиками движения и света. Все светильники соответствуют современным требованиям энергоэффективности и безопасности: служат до 100?тысяч часов, устойчивы к перепадам температуры и защищены от пыли и влаги.

Работы идут по энергосервисному контракту — жильцы не платят за замену. Исполнитель получает оплату за счёт сэкономленной электроэнергии. Гарантийный срок — 6 лет.

Общий прогнозируемый эффект: за срок действия договора (5 лет) потребление сократится на 8,1 млн кВт·ч, а экономия составит более 48 млн рублей.

Завершить все работы подрядчик обязан в течение 90 рабочих дней с момента подписания контракта, то есть примерно к концу августа. Замену на энергоэффективные лампы ведут уже давно, когда заменят все устаревшие лампы, пока неизвестно.