В службе поддержки прокатной компании, куда Алексей обратился, сообщили, что «выражают озабоченность» и «предпримут все возможные меры для соблюдения правил пользователями». Иными словами, прямо сейчас ничего сделано не будет.

Номера на все прокатные самокаты и велосипеды начали устанавливать относительно недавно — чтобы наказывать нарушителей правил дорожного движения. Но, как и в случае с автомобилями, где после введения камер фиксации некоторые водители стали скрывать или заклеивать свои номера, аналогичная практика теперь появилась и среди пользователей электросамокатов.

Если тенденция заклеивания номеров распространится, самокатам могут ввести ответственность за скрытые или нечитаемые номера — как это сделали для автомобилей.