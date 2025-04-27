Аргументы противников платных парковок:
- Ухудшение ситуации во дворах: опасение, что после введения платной парковки на улицах машины массово переместятся во дворы
- Постепенное расширение зон: страх, что парковки сначала появятся на центральных улицах, а потом — везде
- Повышение расходов: платные парковки — это дополнительная финансовая нагрузка в условиях, когда стоимость жизни и так растёт
- Недоверие к целям проекта: многие считают, что цель — не упорядочение парковки и борьба с длительной стоянкой брошенных машин, а сбор денег
- Скепсис к реинвестированию: сомнения в том, что вырученные средства реально идут на благоустройство, сомневаются в его качестве и необходимости, вспоминают «бессмысленную» перекладку бордюров
- Формальный процесс согласования: уверенность, что мнение жителей учитывается формально или вовсе игнорируется
- Проблемы с оплатой: опасения, что ошибки в приложениях оплаты парковки приведут к штрафам
- Недостаток альтернатив: жители требуют сначала построить многоуровневые и перехватывающие парковки
Аргументы в поддержку платных парковок:
- Необходимость регулирования: платная парковка может освободить улицы от машин, которые стоят неоправданно долго.
- Организация пространства: шлагбаумы и платные места помогут упорядочить парковку и ограничить «чужие» машины во дворах
- Развитие альтернатив: идея в том, что рост стоимости парковки подталкивает к использованию общественного транспорта и каршеринга
За введение платных парковок высказались только 10% участников опроса, ещё 4% поддерживают идею, если парковка будет не возле их дома. 77% — однозначно против. В голосовании приняло участие более 4400 человек.
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