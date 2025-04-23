Вместо бетонных полусфер и столбиков — тяжёлые лавки-блоки. Это новый способ быстро и аккуратно закрыть нелегальный въезд на тротуар.

Раньше с этой проблемой справлялись плохо. Полусферы водители сдвигали, столбики со временем расшатывались и тоже выглядели так себе. А новые лавки-блоки решить эту задачу — вроде бы — смогли. Их не сдвинуть, выглядят прилично, служат дольше, а еще приносят пользу пешеходам — ведь на них можно посидеть.

Такой способ недавно применили возле корпуса 514: въезд на тротуар, с которым не могли справиться годами, перекрыли буквально за одну ночь. Аналогичные лавки поставили и у другого нелегального въезда к этому же зданию — рядом с «Азбукой вкуса».

Пишите в комментариях, где ещё стоит использовать такие блоки, чтобы машины больше не заезжали туда, где им не место.