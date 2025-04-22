Большие тракторы не помещаются на узких пешеходных дорожках, не вписываются в повороты и вынуждены съезжать на газоны, повреждая их. Даже если трактор проходит по ширине, газон нередко портит прицеп — его ось шире, чем у самой машины.

После нескольких публикаций «Зеленоград.ру» об этой проблеме и письма лично префекту Смирнову, из городской администрации сообщили, что вместо тракторов «Беларус 82.1» с минимальным радиусом поворота 3,8 метра закупили маленькие тракторы «Беларус 320.4 М» с радиусом поворота 2,7 м. Это позволит избежать заезда на газон. Сколько таких тракторов закупили, хватит ли их на весь город и когда мы увидим их в деле, пока неизвестно.

В письме префекту мы предлагали и другой вариант решения проблемы, более дешевый — скруглить примыкания дорожек, чтобы не было острых углов Так и трактор не будет заезжать на газон, и пешеходы не будут его вытаптывать. Но заместитель префекта Панин ответил, что из-за этого увеличится площадь твердого покрытие в особо охраняемых природных территориях, к которым относится парк Победы.

Возможно, для парков это и справедливое ограничение. Но порча газонов тракторами — проблема всего города. Поэтому одного решения в виде новых тракторов может быть недостаточно.