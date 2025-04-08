Удаленное пополнение «Тройки» в приложениях, а также в электронных терминалах на вокзале стало недоступно в конце марта. Сейчас многие системы уже налажены, но в некоторых по-прежнему есть сбои. Например, через «Сбербанк» пополнить карту все еще нельзя. Во время сбоя зеленоградцы активно обращались в кассы вокзала, также в киоски, расположенные с обеих сторон города.

«С 31 марта — в автоматах пропала услуга пополнения карты. И основная масса людей пришла в кассы. Скапливались огромные очереди, в технические перерывы старшие кассиры выходили на помощь. Мы старались как-то разграничить людей. Отправляли пассажиров, у которых оформление по социальной карте, к терминалам. Сейчас вновь стала доступна услуга пополнения в них, но с очень большими перебоями», — рассказала старший кассир билетной станции Крюково Анастасия Тарасова