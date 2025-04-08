Удаленное пополнение «Тройки» в приложениях, а также в электронных терминалах на вокзале стало недоступно в конце марта. Сейчас многие системы уже налажены, но в некоторых по-прежнему есть сбои. Например, через «Сбербанк» пополнить карту все еще нельзя. Во время сбоя зеленоградцы активно обращались в кассы вокзала, также в киоски, расположенные с обеих сторон города.
«С 31 марта — в автоматах пропала услуга пополнения карты. И основная масса людей пришла в кассы. Скапливались огромные очереди, в технические перерывы старшие кассиры выходили на помощь. Мы старались как-то разграничить людей. Отправляли пассажиров, у которых оформление по социальной карте, к терминалам. Сейчас вновь стала доступна услуга пополнения в них, но с очень большими перебоями», — рассказала старший кассир билетной станции Крюково Анастасия Тарасова
Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил услугу пополнения на терминалах вокзала. В первый раз внести деньги и записать на «Тройку» удалось, а вот последующие попытки терминал сбрасывал запрос. Видимо, для полного устранения проблемы ещё понадобится время.
Чтобы избегать очередей в кассы, многие пополняют карту в киосках «Пресса». По словам киоскера Ирины, за последнюю неделю количество желающих пополнить «Тройку» увеличилось. Впрочем, спрос на эту услугу в киоске всегда пользовался популярностью. «Я давно как-то обращалась в кассу вокзала, там отказали. С того момента всегда пополняю в киоске, просто и быстро. И очередей таких больших нет», — рассказала проходившая мимо Ирина.
Удалённо пополнить карту можно в приложениях «Тройка: проверка и пополнение баланса», а теперь и в «Метро Москвы».