Призыв на срочную службу начался 1 апреля, однако здание военкомата на Панфиловском проспекте всё ещё на ремонте — работы должны закончить до конца сентября. Но это не помеха — в Москве теперь работает единый пункт призыва, а повестки присылают в электронном виде наряду с бумажными.

Повестка считается автоматически врученной после размещения в цифровом реестре. После неявки будут накладываться ограничительные меры: ограничат выезда из страны, возможность стать предпринимателем, взять кредит, пользоваться машиной и т. п.

Сколько человек планируют призвать в Зеленограде, неизвестно. Со всей России — 160 тысяч человек (это больше, чем раньше) в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв продлится до 15 июля. При этом московский военком заявил, что «призывная комиссия Москвы никак не связана с проведением СВО».