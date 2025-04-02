Два года назад с площади Юности увезли двухъярусную карусель с лошадками, простоявшую с переменным успехом шесть лет. Говорили, что нет запчастей для её ремонта. Но, похоже, возвращать карусель не собирались — решили, что хватит и одной в новом городе.

Карусель, тогда еще одноэтажная, появилась на площади Юности в 2017 году. Тогда на площади проводились общемосковские ярмарки-фестивали — «Путешествие в Рождество», «Московская масленица» и прочие. Работали торговые домики, проводили мастер-классы, концерты, и вскоре привезли карусель получше, со вторым ярусом. В 2019 году вторую фестивальную площадку открыли на бульваре в 16-м микрорайоне, там же поставили вторую в городе карусель. Всё это решалось на уровне мэрии, а конкретно департаментом торговли и услуг.

Ярмарочная жизнь замерла во время коронавируса в 2020—2021 годах. А потом фестивали переместились в 16-й микрорайон. На площади Юности от тех времен остались каток и карусель. А с марта 2023-го — только каток. В департаменте торговли тогда сказали «Зеленоград.ру», что карусель увезли на сервисное обслуживание, но нет нужных запчастей, их ищут. Кажется, при желании за два года можно было наладить доставку необходимых запчастей, поэтому непонятно, искали их всё это время или просто использовали ремонт как предлог разобрать карусель.