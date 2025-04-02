В прошлом году Мосгордума законодательно наделила административно-техническую инспекцию правом составлять протоколы о нарушении тишины при ремонтных работах в многоквартирных домах с 7:00 до 9:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 23:00, по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни — с 7:00 до 23:00. И вот итог этой работы: за прошлый год в инспекцию поступило всего четыре обращения по этому поводу от зеленоградцев, а протокол составили только один.

По каждому из четырех обращений сотрудники ОАТИ провели проверку: выехали на место «в установленное КоАП Москвы время», чтобы зафиксировать факт проведения работ и составить протокол об административном правонарушении, сообщили «Зеленоград.ру» в инспекции. Но почему-то по итогам зафиксирован только один такой факт.

При этом реальных жалоб на шум от ремонта в это время гораздо больше. Дня не проходит, чтобы в чате каждого их зеленоградских районов кто-то не сообщает о соседе, который сверлит или стучит. Всего же в Москве по этому поводу в 2024 году обратились более тысячи человек, сообщили в ОАТИ. И отметили, что гражданам важно самостоятельно зафиксировать нарушение — сделать аудио- или видеозапись, чтобы шум было отчетливо слышно. Звонить в инспекцию по поводу шума от ремонта (перепланировки и тому подобного) в упомянутые часы и дни можно по телефону 8-495-690-77-00, добавочный 5. По этому номеру отвечают только по будням с 8:00 до 17:00, а в пятницу вообще до 15:45. В остальное время можно писать ОАТИ на электронную почту oati@mos.ru.

Автоответчик выдаёт удивительную информацию: оказывается, в обращении надо указать точный адрес нарушителя с номером квартиры, а также «при наличии — его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, номер телефона». И приложить доказательство — аудио- или видеозапись.

То есть, бремя доказательства лежит на страдающих от шума людях. Но понять, кто конкретно долбит или сверлит, подчас очень сложно. Но даже если квартира понятно, шум записан, и даже паспортные данные нарушителя каким-то образом узнаны, это не гарантирует, как можно понять из ответа ОАТИ, последующего протокола и наказания. Ведь инспекторы зачем-то выезжают на место и фиксируют факт нарушения. То есть, долбить и сверлить должны в их присутствии.

Шумный ремонт могут делать и в нежилых помещениях или подвале дома, и тогда жильцы тоже могут жаловаться (это оговорено статьей 3.13 КоАП Москвы). Если шумят с 23:00 до 7:00, то звонить надо по-прежнему в полицию по номеру 112. Впрочем, и там результаты неутешительны.