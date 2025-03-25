В прошлом году в Зеленограде граждане звонили в полицию с жалобами на шум 4824 раза, а соответствующих протоколов было составлено только 112, выяснил «Зеленоград.ру» в управлении внутренних дел.

В полиции объясняют такую диспропорцию тем, что часть этих вызовов повторные, а в ряде случаев звонящие отказывались от выезда сотрудников полиции и просили связаться с ними участковых. Однако выглядит такое объяснение как минимум неполным.

Впрочем, малое количество протоколов и каких-либо наказаний за шум, видимо, общегородская проблема. Накануне статистику борьбы за тишину за 2024 год привёл начальник московской полиции Олег Баранов во время отчета перед депутатами Мосгордумы. Число вызовов он не назвал, но если пересчитывать число составленных протоколов на число жителей, то в Зеленограде ситуация похожа на Москву.

Шум бывает разный: от соседей, от строек, от уборочной техники, это могут быть крики, дрифт или громкая музыка на улице. Редакция просила московский главк МВД предоставить данные по этим видам шумов, но нам ответили, что это невозможно, потому что такой разграниченной статистики нет в сервисе обеспечения деятельности дежурных частей (СОДЧ).

Полиция принимает сообщения о шуме круглосуточно, но составлять протоколы могут только за ночной шум, с 23 до 7 часов. За дневной шум (запрещен шумный ремонт в квартирах с 19 до 9 часов, с 13 до 15 часов, а в воскресенье — круглосуточно) «отвечает» ОАТИ. Результаты их работы не особо впечатляют — на всю многомиллионную Москву за прошлый год к ним обратилось всего тысяча человек, хотя в реальности, судя хотя бы по наблюдениям в чатах микрорайонов, дневной шум беспокоит гораздо больше людей.

Почему все-таки только два процента вызовов на шум заканчиваются составлением административных протоколов и какие наказания по ним выносят, выясним и вернемся с ответом.