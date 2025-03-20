Статистику борьбы за тишину за 2024 год привел начальник московской полиции Олег Баранов во время отчета перед депутатами Мосгордумы. Всего за год составили 5561 протокол, которые потом были рассмотрены в административных комиссиях управ районов — в большинстве случаев (63%) ограничились предупреждениями, а штрафовали только в 22% случаев.

Какова статистика по нашему округу, пока неизвестно — «Зеленоград.ру» ждет ответ на запрос, чтобы понять, как полиция фиксирует нарушения закона о тишине: в квартирах, на улицах, на стройках. Начальник полиции сказал, что такую статистику его ведомство готово предоставлять на регулярной основе — ждем обещанную открытость.

Пока непонятно, сколько обращений в полицию заканчивается составлением протокола. Похоже, что далеко не все — вряд ли в многомиллионном городе фиксируется всего несколько вызовов полиции по факту ночного шума.

Что мешает фиксировать шум, начальник полиции не объяснил — выступающие отмечали нехватку машин и сотрудников, а также низкую заработную плату.