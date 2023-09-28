А что случилось?

Суть в следующем: в июне 2022 года Мосгордума приняла закон, по которому протоколы за нарушение тишины может составлять ОАТИ, а также полиция, но вся эта статья вступает в силу только после вступления в силу соглашения с МВД. Сразу сделать норму об ОАТИ действующей думское большинство тогда отказалось.

Но в апреле 2023 года Конституционный суд рассмотрел жалобу гражданина Лакина, который в 2020 году пострадал из-за шумных соседей, но протокол составить никто не мог. КС признал эту ситуацию неконституционной и обязал Мосгордуму внести изменения в законодательство, а также постановил, что пока нет соглашения, протоколы составляет ОАТИ. После этого московские власти и МВД спешно подписали соглашение о составлении протоколов. Но это соглашение касалось только ночного шума, а дневной шум от ремонта опять оказался «ничейным».

Теперь принятые поправки четко распределяют зоны ответственности: полиция составляет протоколы по поводу ночного шума, а ОАТИ — во всех остальных случаях.