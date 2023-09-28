Штрафовать за дневной шум от ремонта будет не полиция, а ОАТИ. Вот только им сложно дозвониться 28.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Мосгордума приняла поправки в административный кодекс Москвы, наделяющий Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) правом составлять протоколы о нарушениях тишины при ремонта в квартирах в период с 19 до 9 часов, с 13 до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. За ночной шум — с 23 до 7 часов — по-прежнему «отвечает» полиция. Но с реализацией могут быть проблемы. Рассказываем, как прошло обсуждение законопроекта и потребуется ли для тишины армия суперсолдат из ОАТИ.

А что случилось?

Суть в следующем: в июне 2022 года Мосгордума приняла закон, по которому протоколы за нарушение тишины может составлять ОАТИ, а также полиция, но вся эта статья вступает в силу только после вступления в силу соглашения с МВД. Сразу сделать норму об ОАТИ действующей думское большинство тогда отказалось.

Но в апреле 2023 года Конституционный суд рассмотрел жалобу гражданина Лакина, который в 2020 году пострадал из-за шумных соседей, но протокол составить никто не мог. КС признал эту ситуацию неконституционной и обязал Мосгордуму внести изменения в законодательство, а также постановил, что пока нет соглашения, протоколы составляет ОАТИ. После этого московские власти и МВД спешно подписали соглашение о составлении протоколов. Но это соглашение касалось только ночного шума, а дневной шум от ремонта опять оказался «ничейным».

Теперь принятые поправки четко распределяют зоны ответственности: полиция составляет протоколы по поводу ночного шума, а ОАТИ — во всех остальных случаях.

Реагирование должно быть незамедлительным

Вот только вызванная полиция приедет относительно быстро, а ОАТИ работает в расслабленном режиме. Горячая линия ОАТИ 8-495-690-77-70 принимает звонки по будням с 8 до 17 часов (в пятницу — до 15:45), с 12 до 12:45 у них перерыв, а в выходные они вовсе не работают.

Кроме того, по номеру тяжело дозвониться, утверждают депутаты. Некоторые сами пытались это сделать. «Я сам, пытаясь дозвониться, так и не сумел получить ответ», говорит депутат Тарасов из КПРФ. «Даже по нашей внутренней связи не дозвониться», подтверждает депутат Митрохин из «Яблока». Корреспонденту «Зеленоград.ру» пришлось ждать ответа около минуты.

Если не получается дозвониться, то можно отправить обращение через электронную приемную, предлагают в справочной мэрии. Но «реагирование должно быть незамедлительным — ставьте себя на место граждан», говорит депутат Соловьев из «Справедливой России».

Сколько времени занимает реакция на дневную жалобу, спросил представителя ОАТИ депутат Головченко из объединения «Моя Москва». Она ответила, что инспектор выезжает немедленно, но могут быть пробки. При этом увеличения количества инспекторов ОАТИ не потребуется, а жителям для доказательства шума следует записывать аудио или видео.

Армия суперсолдат из ОАТИ

Но, похоже, без полиции не обойтись. Например, депутат Тимонов из «Справедливой России» считает, что речь в поправках идет только о составлении протоколов, а не о пресечении нарушения, которым и так должна заниматься полиция.

Но «впустят ли хрупкую девушку-инспектора из ОАТИ в дом, откроют ли ей потом дверь», спрашивала депутат Метлина из объединения «Моя Москва». «Давайте вызывать полицейских, чтобы они останавливали правонарушение и сами вызывали сотрудников ОАТИ», предложил депутат Митрохин из «Яблока».

Но депутаты из «Единой России» проблем не видят. «С ночными дебоширами лучше всего беседовать представителям правоохранительных органов власти. А за шум от ремонта в неположенное время будут ответственны представители ОАТИ, которым очень близка и знакома данная проблематика», говорит депутат Козлов.

Желаю здоровья сотрудникам ОАТИ

«Всем сотрудникам ОАТИ желаю здоровья на их нелёгкой службе. Это будет сложная работа, которую нужно будет правильно организовать», сказала депутат Беседина (признана иноагентом) из «Яблока» и добавила, что в московском кодексе об административных правонарушениях ещё много правонарушений, по которым протоколы должна составлять полиция, но эти полномочия ей не переданы.

«Так что, коллеги, рано почивать на лаврах, давайте и по другим составам тоже пропишем работающие механизмы», сказала Беседина.

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Метки:
шум и закон о тишине
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