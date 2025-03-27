Концерт Лолиты Милявской запланирован на 29 апреля в Культурном центре «Зеленоград».

"Двухчасовое очень личное общение со зрителем, весь концерт смех постоянно перемежается со слезами от пронзительной Цветаевой и песни «Папа»! Каждый зритель — реальный участник ее шоу, хиты поют на концертах хором. Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой, хотя от её ног невозможно оторваться", — анонсируют концерт в ДК.

Однако «Русскую общину» волнуют не ноги Лолиты, а её «проукраинская позиция, русофобия и выступление на „голой вечеринке“». В обращении таже упоминают, что родилась она на Украине, что она в 2013-м году на украинском канале «унижала жителей России», а «голую вечеринку» посетила «с нескрываемым удовольствием».

«Пока идет Специальная Военная операция, открытые русофобы дают концерты!», — говорят в «Русской общине» и требуют от властей «принять меры, отменить концерт и показать, что вы с народом и за народ».

Активисты «Русской общины» преследуют Лолиту по всей стране. Сообщают, что после их жалоб были отменены концерты в Волгограде, Казани и Перми.

«У „общественников“ нет других проблем, их реальные проблемы не интересуют. К примеру, ЖКХ, где, наверное, больно по рукам дадут», цитирует Лолиту издание «Царьград».

Под зеленоградским обращением «Русской общины» подписался 161 человек. В то же время на концерт Милявской продано примерно в два раза больше билетов. Ответ на обращения граждан дают в течение 30 дней, так что за кем будет победа станет понятно ближе к дате концерта.