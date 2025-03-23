Закон о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования подписал на этой неделе президент Путин. Депутат Госдумы от Зеленограда Белых — в числе инициаторов закона. Цель эксперимента — стимулировать приток детей в колледжи и увеличить количество специалистов на рынке труда.

Авторы закона поясняли: ежегодно около 100 тысяч детей не продолжают обучение после 9-го класса, потому что нет свободных бюджетных мест рядом с домом и нет возможности переехать для продолжения обучения. В какой мере это касается Москвы, непонятно.

В рамках эксперимента, в этом учебном году девятиклассники могут сдать только два обязательных экзамена на ОГЭ (русский и математику) вместо четырёх, чтобы получить аттестат и поступить в колледж.

С другой стороны, для перехода в десятый класс детям нужно будет набрать минимальные баллы, а не набравшие их получат преимущество при поступлении на бюджет в московские колледжи.

«Это решение направлено на облегчение поступления в колледжи и снижение нагрузки на школьников, — говорят в мэрии и добавляют, что видят энтузиазм, с которым девятиклассники поступают в колледжи. По некоторым специальностям конкурс достигает десять человек на место. Поэтому ещё в начале прошлого года обещали создать 10 тысяч дополнительных бюджетных мест. Создали их или нет, хватит ли бюджетных мест для всех желающих, непонятно.

Если ваш ребенок (или вы сами) учится в девятом классе, расскажите, как обстоит дело с новыми правилами ОГЭ в вашей школе?