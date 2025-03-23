До сегодняшнего дня автобус 643 ходил с северо-запада Москвы по Северо-восточной хорде — часть маршрута проходила вдоль путей МЦД-3. В департаменте транспорта советуют теперь добираться между севером и востоком Москвы на электричке.

«Пассажиры предпочитают МЦД-3 после его открытия — поезда ходят каждые десять минут, работа автобусного маршрута больше не требуется», — сказали в дептрансе.

Стратегия московских и областных властей — максимально загрузить железнодорожный транспорт, а автобусы использовать только для подвоза пассажиров к ближайшим станциям. Это происходит и для областных маршрутов, которые раньше ехали мимо Зеленограда к метро — теперь их укорачивают и переводят к МЦД Крюково. «Задача — увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД», говорил губернатор Воробьёв.