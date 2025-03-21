Новый вокзал станции Крюково расписывают с момента постройки. Надписи на стеклах пытались стереть с помощью разных химических средств и шлифовки, но не получилось — окно изрисовано маркером, который въедается в поверхность стекла, пояснил представитель РЖД.

Теперь надо целиком менять стеклопакет, но это происходит долго. Стекло, испорченное прошлой осенью, планируют заменить до конца апреля. Раньше невозможно, потому что «лимиты запаса стеклопакетов в 2024 году исчерпаны». В этом году исписали и стекла на спуске в подземный переход под станцией — их заменят до конца мая.

Такая же проблема в городских переходах, которые обслуживает «Гормост». Надписи в надземном переходе между Центральной площадью и 6-м микрорайоном пытались очистить разными антивандальными средствами и растворителем — наносили их с выдержкой 5-7 минут, затем смывали, но всё равно остались большие мутные пятна.

Так же пытались оттереть надписи на плитке в подземном переходе на Панфиловском проспекте. «Химические средства очистки не обеспечивают удаление рисунков в полной мере, происходит устойчивое вкрапление краски. После неоднократной промывки от надписей остались следы», сказали в «Гормосте».

В отличие от вокзала, в этих переходах ни стекло, ни плитку отдельно менять не будут — только в составе капитального ремонта. А в этом году ремонт не планируется.

Поимка вандалов и показательное наказание могли бы хоть как-то исправить ситуацию, но, видимо, этим не занимаются. Или не имеют такой возможности. Уличные видеокамеры работают и, например, «Мосгортранс» может отследить, кто изрисовал или разбил стекло на остановке. Работают ли камеры в городских переходах, неизвестно. В январе этого года сообщалось, что камеры в переходах на Панфиловском и на вокзале станции Крюково есть, но не подключены к единому центру хранения и обработки данных. То есть, фактически не действуют.