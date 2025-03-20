А в Крюково с его огромным потоком пассажиров отопление даже не предусмотрено проектом. В РЖД говорили, что это не вокзал, а крытый переход — потому и греть его не положено. Но чем отличается Щербинка? Редкие инфракрасные обогреватели, которые повесили под потолком в Крюков (через полтора года после открытия) — это издевательская подачка замерзающим пассажирам. В РЖД уточнили, что они работают, но включают их при температуре ниже минус 5 градусов. Работают они или нет, оценить сложно — тепла не чувствуется. Зимой на вокзале замерзают торговые автоматы, обледеневает пол и выпадает снег. Относительно тепло только лифтовых холлах и в туалетах, где стоят электрические обогреватели.

В префектуре рассказывали, что новый вокзал строили по южному проекту, не подходящему для северных регионов — как в Адлере, только без отопления. Вероятно, ко времени начала работы над вокзалом в Щербинке, проектировщики осознали, что Москва не Адлер, здесь везде одинаково холодно.

Даже на не так давно открытом временном (!) павильоне с турникетами на Фирсановской, где пассажиров крайне мало, смонтировали обогреватели и тепловую завесу. «В целях комфортного пребывания пассажиров и обслуживающего персонала», пояснили «Зеленоград.ру» в РЖД.

Пора уже мэрии и РЖД признать очевидное — при проектировании вокзала в Крюково совершили ошибку. И начать работы по радикальному утеплению вокзала: от входа из города до выхода на перрон.