Въезд с Центрального проспекта в 3-й микрорайон возле остановки «Товары для дома» (напротив «1000 мелочей») давно закрыт из-за стройки. Однако светофор на пересечении Центрального проспекта и местного проезда работает как раньше — будто въезд открыт, — включается стрелка поворота направо. А направо тупик и забор. Так же бессмысленно работает светофор для пешеходов, поскольку красная фаза не нужна.

Въезд откроют, когда закончится строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами и перекладка коммуникаций. Это может занять в лучшем случае не менее полугода, а скорее всего ещё год. Существующий режим работы светофора сбивает с толку водителей и пешеходов.

Проблему можно решить малой кровью, перенастроив светофор до момента завершения стройки: для водителей на дополнительной секции всегда включить красный, а для пешеходов на переходе всегда включить зеленый. Такая перенастройка не должна занять много времени.

Кроме того, территорию этого перехода у забора стали использовать как парковку. Водители ставят тут машины и идут по своим делам. А это уже, похоже, прямое нарушение ПДД.