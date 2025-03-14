На Заводской, 2 еще живут несколько семей, в 1-м, 2-м и 4-м подъездах. В том числе с маленькими детьми и пожилыми людьми. Одной семье уже пытались обрезать электропроводку. А в четверг просто вход и выход. Закрыты они были не менее двух часов. После звонка в единую московскую диспетчерскую из 3-го подъезда вышел охранник и сказал, что подъезд закрыл «Жилищник». Пришлось открыть.

Воду вернули лишь через несколько часов — правда, горячая идёт чёрная. По словам жильцов, вечером в подъезде появился сотрудник «Жилищника» и заявил еще не съехавшим семьям, что «начальник сказал всё выключить — тут никто не живёт, ключи всем выдали».

«Зеленоград.ру» обратился за комментарием в префектуру и получил такой ответ: «Нет такого, чтобы там люди остались. Закрываются только те подъезды, где выселили всех и получено новое жилье. Там никто не живет».

«Это просто издевательство, — говорит одна из оставшихся жительниц старого дома. — Мы в процессе переезда, готовимся съехать на новую квартиру. Но туда нельзя переезжать без ремонта, тем более с ребёнком. В ванной полный ужас, плитка мокнет, затирки нет, вместо неё побелка. Розетки выпадают из стен. Хотя бы по мелочам надо исправить всё это своими силами. Но нам не дают дожить». Женщина вдова — муж ещё в 2023 году погиб на СВО, с маленьким ребенком и отцом-инвалидом на руках.

Из пятиэтажек сейчас переселяют в новый дом на Заводской, 14. Переселенцы обсуждают отваливающуюся плитку, мокнущие и не высыхающие стены, запахи мочи и въевшуюся грязь после застройщика и прочие кошмары новостройки, но в мэрии рекламируют новые квартиры так — «Заезжай и живи».