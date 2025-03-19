«Жилищник» третий год отказывается утеплить стены промерзающей квартиры, хотя обязан это сделать 19.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Cтены квартиры в корпусе 1462 промокли и промерзли уже давно, но управляющая компания ничего не делает — только переносит «планируемые даты» работ. Если раньше на «Жилищник» могла надавить Мосжилинспекция, то теперь, похоже, и это ведомство не помогает. А обращения в мэрию спускают обратно в УК.

В панелях щели, облицовочная плитка уже отваливается — это можно увидеть и с улицы. «В квартире давно было холодно, по ногам сильно дуло, но мы никак не могли понять причину, — рассказала „Зеленоград.ру“ жительница. — Стоят стеклопакеты. Потом отодвинули мебель, сняли обои и обнаружили мокрые стены». «Жилищник» не оспаривал факт промерзания, имеется акт декабря 2023 года: «…нарушен герметик на межпанельных швах, местами отсутствует фасадная плитка, в жилой комнат с эркером с торца отслоение обоев, продувание имеется по стыку плит». Загерметизировать межпанельные швы надо по всему периметру квартиры, для этого нужны промышленные альпинисты. Срок выполнения работ — почему-то до 1 ноября 2024 года, то есть люди должны еще целый год жить в холоде и сырости. В семье при этом было два инвалида, один из них лежачий.

Но и до 1 ноября ничего не сделали. Собственница квартиры отправила заявление в Мосжилинспекцию. Там провели проверку, объявили Жилищнику «предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований» и предложили загерметизировать межпанельные швы по периметру квартиры до 10 декабря 2024 года. Обращение на контроле инспекции.

Собственница обратилась и в правительство Москвы, оттуда обращение перенаправили в префектуру. Префектура ответила так: «В связи с большим объемом работ и неблагоприятными погодными условиями, срок проведения работ по ремонту межпанельных швов продлен до 19 сентября 2025». И снова про благоприятную погоду — в смысле, сделаем, когда она наступит.

То есть, жилинспекция в данном случае не указ «Жилищнику». Хотя в других аналогичных ситуациях она помогала решить проблему. В прошлом году промерзающие внешние стены квартиры в корпусе 1409 замазали только после пинка инспекции. А до того сроки выполнения работ неоднократно переносили. Правда, замазали только для одной конкретной квартиры. Кто не жаловался — остался со щелями.

Проблема довольно распространенная, особенно в панельных домах 14, 15, 16 и 18 микрорайонов. Доходит до того, что жители за свой счет нанимают альпинистов, чтобы не мёрзнуть зимой. А другие зеленоградцы рассказывают, что герметизацию межпанельных швов управляющая компания перекладывает на собственников — говорит, чтобы они разбирали стены и запенивали дыры изнутри. Не говоря уже о том, что не все могут это сделать (и сделать правильно), такие советы — прямой отказ выполнять свои обязанности по содержанию дома, прописанные в договоре обслуживания.

Мосжилинспекция может оштрафовать «Жилищник» за невыполнение какого-либо предписания, но заставить его работать или наказать конкретных исполнителей не в состоянии. Сделать это может префектура, как учредитель ГБУ «Жилищник ЗелАО». Но почему-то не делает. Похоже, по поводу щелей в стенах теперь надо сразу обращаться в прокуратуру или сразу к Путину.

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Метки:
жкх, микрорайон 14
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