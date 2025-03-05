В рамках проекта «Аэротермы» построят новое здание, которое интегрируют в «Мегу». На его территории будут бани, сауны и хаммамы, бассейны, спа, кафе и рестораны, а на уличной территории комплекса — всесезонные термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений"
Площадь нового комплекса — 13,5 тысяч квадратных метров. Это чуть побольше «Термолэнда» в Зеленопарке (11 тысяч).
Открытие комплекса запланировано на конец 2027 года.
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