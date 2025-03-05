В рамках проекта «Аэротермы» построят новое здание, которое интегрируют в «Мегу». На его территории будут бани, сауны и хаммамы, бассейны, спа, кафе и рестораны, а на уличной территории комплекса — всесезонные термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений"

Площадь нового комплекса — 13,5 тысяч квадратных метров. Это чуть побольше «Термолэнда» в Зеленопарке (11 тысяч).

Открытие комплекса запланировано на конец 2027 года.

Гипермаркет строительных материалов OBI, работавший в составе «Меги» полностью сгорел в 2022 году