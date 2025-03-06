Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай
Сетевой фитнес «DDX Панфиловский» в корпусе 1841 начал продавать абонементы стоимостью от 1700 рублей в месяц, сейчас — без вступительного взноса. Обычно вступительный платеж три тысячи, но если купить абонемент до 10 марта, то клуб дает 100-процентную скидку. Цены на абонементы 1700, 2400 и 2800 рублей за месяц.
Открытие обещают «скоро», а точнее, по информации сотрудников клуба, — в середине апреля. Клуб будет работать ежедневно с 6 утра до полуночи.
Новое здание находится у съезда с Крюковской эстакады, между корпусами 1801А, 1801Б и Панфиловским проспектом.
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