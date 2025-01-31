Администрация сети не имеет ничего против совместных тренировок клиентов, но выступает против профессиональных тренеров, которые получают за это вознаграждение без договора с клубом, пояснили «Зеленоград.ру» в администрации сети DDX. И отметили, что в большинстве случаев они становятся на сторону клиентов.

Клиенты говорят, что при таком конфликте «нарушителю» блокируют абонемент. Действительно, такой случай был и в клубе «DDX Зеленоград Электрон», — но только один за всё время его работы. И отметили, что спорные или вызывающие какие-либо сомнения ситуации всегда разрешаются в пользу клиентов без составления каких-либо документов.

Претензия у DDX к тем людям, которые под видом посетителей нелегально зарабатывают деньги, используя клубы. «Запрет на общение клиентов, который рассматривается как незаконная персональная тренировка, со стороны может восприниматься как излишняя мера, — сказали в администрации сети. — На самом деле, такая политика направлена на поддержание высокого уровня безопасности и комфорта. Восприятие этого правила может быть разным для каждого человека, некоторым оно может казаться слишком строгим. Важно различать понятия „тренировка“ и „тренировка на коммерческой основе“. Мы полностью поддерживаем совместные тренировки клиентов, но выступаем против профессиональных тренеров, которые получают за это вознаграждение без соответствующего договора с клубом».

Вместе с тем в сети признали, что персонал клубов не всегда ведет себя корректно и принесли за это публичные извинения.

Также в DDX заявили, что совместные тренировку семей и друзей всецело поддерживают. В частности, в рамках тарифа Infinity возможны безлимитные бесплатные посещения с членами семьи и ознакомительные визиты с друзьями.

В администрации DDX заверяют, что каждый случай рассматривается индивидуально, и «в большинстве ситуаций комиссия принимает решения в пользу тренирующихся, не вводя никаких ограничений». И всё-таки непонятно, как в DDX различают просто совместные тренировки, во время которых люди общаются, и устраиваемые клиентами персональные тренировки, отбивающие хлеб у клубных тренеров. Для этого надо по крайней мере пристально наблюдать за тренирующимися, собирая доказательства.