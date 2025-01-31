Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай 31.01.2025 ZELENOGRAD.RU

Скандальное видео клиентки одного из клубов сети DDX активно обсуждали в интернете: она тренируется вместе с подругой, девушки разговаривают, что-то советуют друг другу, а представитель клуба требует это прекратить. Выяснили официальную позицию клуба по совместным тренировкам.

Администрация сети не имеет ничего против совместных тренировок клиентов, но выступает против профессиональных тренеров, которые получают за это вознаграждение без договора с клубом, пояснили «Зеленоград.ру» в администрации сети DDX. И отметили, что в большинстве случаев они становятся на сторону клиентов.

Клиенты говорят, что при таком конфликте «нарушителю» блокируют абонемент. Действительно, такой случай был и в клубе «DDX Зеленоград Электрон», — но только один за всё время его работы. И отметили, что спорные или вызывающие какие-либо сомнения ситуации всегда разрешаются в пользу клиентов без составления каких-либо документов.

Претензия у DDX к тем людям, которые под видом посетителей нелегально зарабатывают деньги, используя клубы. «Запрет на общение клиентов, который рассматривается как незаконная персональная тренировка, со стороны может восприниматься как излишняя мера, — сказали в администрации сети. — На самом деле, такая политика направлена на поддержание высокого уровня безопасности и комфорта. Восприятие этого правила может быть разным для каждого человека, некоторым оно может казаться слишком строгим. Важно различать понятия „тренировка“ и „тренировка на коммерческой основе“. Мы полностью поддерживаем совместные тренировки клиентов, но выступаем против профессиональных тренеров, которые получают за это вознаграждение без соответствующего договора с клубом».

Вместе с тем в сети признали, что персонал клубов не всегда ведет себя корректно и принесли за это публичные извинения.

Также в DDX заявили, что совместные тренировку семей и друзей всецело поддерживают. В частности, в рамках тарифа Infinity возможны безлимитные бесплатные посещения с членами семьи и ознакомительные визиты с друзьями.

В администрации DDX заверяют, что каждый случай рассматривается индивидуально, и «в большинстве ситуаций комиссия принимает решения в пользу тренирующихся, не вводя никаких ограничений». И всё-таки непонятно, как в DDX различают просто совместные тренировки, во время которых люди общаются, и устраиваемые клиентами персональные тренировки, отбивающие хлеб у клубных тренеров. Для этого надо по крайней мере пристально наблюдать за тренирующимися, собирая доказательства.

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Метки:
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Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
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