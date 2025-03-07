Пешеходный переход сделали напротив торгового центра на Новокрюковской, 7 в ходе работ по благоустройству (официально завершились в январе). В этом месте большой поток машины. От этой «зебры» до соседних переходов на Новокрюковской — напротив корпуса 1824 и возле вокзала — 80 и 120 метров. Движение тут интенсивное и водители неохотно пропускают пешеходов на ещё одной «зебре».

Переход оборудован знаками и подсветкой, но разметка уже полустёрлась. Светофор установлен, но его не могут включить из-за работ по переустройства инженерных коммуникаций для строительства путей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Когда включат светофор, в префектуре не знают и отправляют в департамент капитального ремонта, который отвечает за благоустройство у станции Крюково. При этом отвечает РЖД. По информации источника в РЖД, которое отвечает за строительство ВСМ, переустройство коммуникаций в этом месте планируется выполнить в этом году — но более точных сроков нет.