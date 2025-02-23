ФИС представляет собой микрочип для сверхбыстрой обработки световых (фотонных) сигналов, что повышает скорость передачи данных в сто раз. Это базовый элемент для мобильной связи пятого поколения (5G), биомедицины, лидаров, радаров (как для гражданских, так и для военных) и многих других.

Производство ФИС откроется на площадке «Алабушево». Выпуск тестовой партии с топологией 60 и 90 нанометров начнется уже в этом году, а производственная мощность составит 100 тысяч ФИС в год. Мэрия обеспечит гарантированный заказ более тысячи российских базовых станций 5G для технологической связи в метро в течение трех лет.

Собянин сказал, что через два года Зеленоград станет крупнейшей площадкой по производству фармацевтики в стране и микроэлектроники, и пригласил Путина приехать в Зеленоград, чтобы «посмотреть на развитие производств». Путин ответил, что с удовольствием приедет.