Против Ильи Г. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК — применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Следствие просило заключить подозреваемого под стражу, но суд отклонил это ходатайство, заменив на запрет определенных действий. Илья Г. согласился с предъявленным обвинением, суд прошёл быстро, рассказали «Зеленоград.ру» в суде. Наказание по упомянутой статье (первой части) предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, арест до шести месяцев или лишение свободы — до пяти лет. Приговор вынесли по нижней планке — штраф 100 тысяч.

Однако не все отделываются штрафом за нападение на контролера — реальный срок в таких случаях не редкость. Например, в прошлом году пассажир, толкнувший контролера в автобусе, получил почти четыре года лишения свободы. Контролер потребовал предъявить проездной, у пассажира его не было. Затем начал составлять протокол, и в этот момент двери автобуса открылись на остановке. Безбилетник толкнул контролера, тот выпал из автобуса и ударился головой об асфальт. Мужчина получил легкие телесные повреждения, но суд при вынесении наказания учёл недавнюю судимость правонарушителя и тот факт, что он не признал вину.

Контролер в автобусе действительно является представителем власти — это должностное лицо, наделенное полномочиями предъявлять требования к гражданам, не находящимися в служебной зависимости от них: проверять билеты, составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении безбилетников. Их полномочия подтверждены кодексом об административных правонарушениях.

Контролёры «Мосгортранса» имеют право, в частности: