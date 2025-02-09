29-летний местный житель не оплатил проезд, не хотел платить штраф, пытался выйти из автобуса и помешать проверке.

«Осознавая, что перед ним находятся представители власти, мужчина толкнул одну из женщин-контролеров и нанес другой удар кулаком в лицо», сообщили в прокуратуре и добавили, что он пытался убежать, но был задержан пассажирами автобуса и передан полиции.

Теперь его будут судить за применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Диапазон наказаний широкий — от штрафа в двести тысяч до лишения свободы на пять лет.

Контролер в автобусе действительно является представителем власти — это должностное лицо, наделенное полномочиями предъявлять требования к гражданам, не находящимися в служебной зависимости от них: проверять билеты, составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении безбилетников. Их полномочия подтверждены кодексом об административных правонарушениях.

Контролёры «Мосгортранса» имеют право: