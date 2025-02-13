На автобусах e41 почти полностью избавились от «зайцев» — так заявляет мэрия. Но верится в это с трудом 13.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Департамент транспорта рассказал об итогах повторной облавы на безбилетников у метро «Ховрино» во вторник утром. Проверили 2900 проездных билетов и нашли 163 безбилетника — то есть меньше 6% (в среднем по три безбилетника на автобус).

Облавы на автобусных «зайцев» при силовой поддержке полиции начались в октябре 2023 года и повторялись парами раз в несколько месяцев. С самой первой облавы количество безбилетников неуклонно снижалось (при росте количества проверенных пассажиров). В первый раз поймали 650 человек — в четыре раза больше, чем вчера, а вчера — на 37% меньше, чем во время проверки 5 февраля.

В мэрии говорят, что «видят положительный эффект от усиленных проверок», но это скорей эффект быстрой коммуникации, когда информация о начавшейся рано утром проверке молниеносно распространяется среди следующих пассажиров.

Каждому пассажиру e41 (да и других маршрутов) очевидно, что в обычные дни число людей, которые не подходили к валидатору, гораздо больше, чем шесть процентов (три человека на автобус) из отчета департамента транспорта. При этом валидировать свой проездной документы должен каждый пассажир: в том числе, владельцы социальной карты и обладатели безлимитных проездных.

Зачем мэрии нужен этот самообман, непонятно — разве что объяснить целесообразность этих облав. Департамент транспорта напоминает, что по числу оплаченных поездок определяет загруженность маршрута, но есть и другие инструменты — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены. Для этого даже датчиков не нужно — достаточно просто поездить на e41 в час пик, чтобы понять, что машин не хватает.

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