В мэрии говорят, что «видят положительный эффект от усиленных проверок», но это скорей эффект быстрой коммуникации, когда информация о начавшейся рано утром проверке молниеносно распространяется среди следующих пассажиров.

Каждому пассажиру e41 (да и других маршрутов) очевидно, что в обычные дни число людей, которые не подходили к валидатору, гораздо больше, чем шесть процентов (три человека на автобус) из отчета департамента транспорта. При этом валидировать свой проездной документы должен каждый пассажир: в том числе, владельцы социальной карты и обладатели безлимитных проездных.

Зачем мэрии нужен этот самообман, непонятно — разве что объяснить целесообразность этих облав. Департамент транспорта напоминает, что по числу оплаченных поездок определяет загруженность маршрута, но есть и другие инструменты — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены. Для этого даже датчиков не нужно — достаточно просто поездить на e41 в час пик, чтобы понять, что машин не хватает.



