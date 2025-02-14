Более 144 миллионов рублей выделено на комплексное благоустройство вокруг корпуса 100 — это нежилое здание в глубине 1-го микрорайона, в котором располагается конструкторское бюро «Дейтон» и другие организации. Границы благоустройства затрагивают и территорию непосредственно возле «Дейтона», и местные проезды с парковками и пешеходными дорожками у корпусов 164, 165, 166, детского сада, и частично улицу Николая Злобина. Запланированы замена асфальта и бордюров, устройство дорожек, ландшафтного освещения, водоотведения, вырубка и посадка деревьев и кустов, устройство цветников, установка скамеек, газонных ограждений и заборов. На всё это даётся 10 месяцев.

Работы называются «улучшение пешеходной и транспортной доступности», заказчиком выступает «МосжилНИИпроект». Они начнутся с огораживания стройплощадки и установки строительного городка на существующей автостоянке. Затем начнут менять асфальт, ставить новые фонари, делать ливневку, менять смотровые колодцы, ремонтировать подпорную стенку. Существующие фонари демонтируют, вместо них поставят 80 светодиодных светильников. Вырубить планируется 40 аварийных и сухих деревьев и 275 кустов, посадить 44 дерева и 60 кустов. А также отремонтировать газон, разбить цветник и поставить десять цветочных вазонов.