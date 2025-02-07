Планируемую линейку цен на разных участках будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Петербург узнало питерское издание «Фонтанка». И хотя цены за проезд от Зеленограда в их данных нет, но можно предположить, что доехать до центра Москвы за 14 минут будет стоить в пределах 650 рублей.

В данных «Фонтанки» есть стоимость проезда от Москвы до Питера (8905 рублей), до Твери (1637) и Великого Новгорода (7698). Исходя их километража и можно попробовать рассчитать цену и от Зеленограда. Например, на участке Москва—Тверь стоимость проезда одного километра чуть больше 10 рублей. На участке Москва—Новгород около 13 рублей, Москва—Питер почти 14, а вот между Тверью и Питером уже почти 16.

Понятно, что цена зависит от длины пути нелинейно. Но если взять крайние значения, но можно предположить, что стоимость проезда 40 километров между Ленинградским вокзалом и станцией Крюково будет стоить 400-600 рублей, а от Зеленограда до Твери — от 1400 до 2000 рублей. Для сравнения, экспресс «Ласточка», который едет в два-три раза медленнее, на этих направлениях и стоит примерно в два-три раза дешевле.

Если так и будет в действительности, то стоимость за такой быстрый проезд вполне приемлемая — быстрее и дешевле, чем сейчас доехать на такси. Осталось дождаться 1 апреля 2028 года, когда обещают запустить движение по ВСМ.

В Зеленограде станцию ВСМ построят на Новокрюковской улице, напротив корпуса 1824. С этой же стороны проложат два пути для скоростных поездов. Станция будет включать в себя платформу, досмотровые и пассажирские павильоны, её соединят с вокзалом МЦД крытым переходом. Cоставы ВСМ будут состоять из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания. В поезде из восьми вагонов будет 454 пассажирских места.