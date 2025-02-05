Утром и вечером на съезде с дублера Ленинградки на МКАД движение в обе стороны особенно интенсивное. Чтобы увеличить пропускную способность и ускорить съезд, решили добавить дополнительную полосу. Ее сделают за счет переразметки на дублере Ленинградского шоссе в сторону области.
После изменений одна полоса будет только для поворота направо на внутреннюю сторону МКАД, две полосы для — поворота на внешнюю сторону МКАД.
В департаменте транспорта считают, что это увеличит пропускную способность съезда на 20%.
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